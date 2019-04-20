2019-04-20

في مثل هذا اليوم.. نهاية الحرب العالمية الثانية وصناعة أول مجهر إلكتروني

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 20 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

رحلة عربة الحصان

في مثل هذا اليوم عام 1879، اكتملت أول رحلة متنقلة باستخدام عربة الحصان للانتقال من لندن إلى قبرص، وهو الأمر الذي شهد اهتمامًا كبيرًا وقتها.

أول مجهر إلكتروني

في مثل هذا اليوم عام 1940، تم ابتكار أول مجهر إلكتروني على مستوى العالم، والذي كان أساس تطوير الأدوات المُكبرة للصور على مستوى كافة المجالات العلمية، وذلك بعد سلسلة من المحاولات غير الرسمية لابتكار أول مجهر إلكتروني في التاريخ.

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بداية نهاية الحرب العالمية الثانية

في مثل هذا اليوم عام 1945، بدأت القوات السوفيتية هجومها على العاصمة الألمانية برلين، وذلك للقضاء على الجيش النازي في عقر داره، وهو ما كان بمثابة بداية نهاية الحرب العالمية الثانية.

حرب فيتنام

في مثل هذا اليوم عام 1967، بدأت الطائرات الأمريكية تقصف هايفونغ لأول مرة خلال حرب فيتنام.

حادثة كولورادو

في مثل هذا اليوم عام 1999، دخل طالبان مدرسة كولومبين الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو الأمريكية، وفتحا النار بأسلحة متعددة، مما أدى إلى مقتل 13 طالبًا ومعلمًا وإصابة 25 شخصًا، قبل أن يطلق الطالبان النار على نفسيهما في نهاية المطاف.