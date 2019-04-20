طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار في 5 مناطق

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين نصف.، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.