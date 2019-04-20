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بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر
متابعات الخليج 365 - القاهرة
فتحت لجان الاقتراع في جميع محافظات مصر صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفاً و339 قاضياً.
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
على صعيد متصل، أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري بمصر الجديدة.
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