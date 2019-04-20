الان تتابع مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:
ضمن لقاؤات الأسبوع 33 من الدوري الإسباني “لا ليجا” تقام اليوم مباراة بين فريقي برشلونة وريال سوسيداد ، في عقر دار الكتالونيين، وتعد مباراة اليوم من المواجهات القوية في الليجا الإسبانية.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
يتصدر البارسا مقدمة الدوري الإسباني، منفردا، برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن وصيفه أتليتكو مدريد، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز العاشر برصيد 41 نقطة.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
ويأمل البلوجرانا في العودة إلى سلسلة الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الماضية، حين سقط في فخ التعادل السلبي أمام هويسكا بدون أهداف.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
يال سوسييداد لم يفز في آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل في أربع لقاءات وخسر مباراتين، وهي أسوأ سلسلة منذ أبريل 2018 عندما لم يحقق فوزا في 11 مباراة متتالية.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
ويبحث الفريق الباسكي عن فوز طال انتظاره على ملعب كامب نو للمرة الأولى منذ مايو عام 1991، إذ فاز ثلاث مرات فقط في ملعب كامب نو خلال 71 زيارة إلى هناك في الدوري الإسباني، آخر انتصار جاء في مايو 1991 (3-1)، فيما خسر 61 مباراة وتعادل في سبع مناسبات.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسييداد في الليجا:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.
خط الوسط: كوتينيو، بوسكيتس، راكيتيتش.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، مالكوم.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
ومن جانبه، وصف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، المراحل الثلاث المقبلة في الدوري الإسباني “الليجا” بأنها أسبوع النقاط التسع، وأن هذه النقاط هي التي يحتاجها فريقه تحديدا للتويج بلقب المسابقة.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
وأضاف المدرب الإسباني : “أعرف أننا لعبنا لتونا مباراة رائعة في دوري أبطال أوروبا، ولكن علينا أن نركز في الليجا التي نرغب في التتويج بلقبها، ومباراة اليوم مهمة من أجل الاستفادة من هذه الدفعة التي حصلنا عليها من مباراة مانشستر يونايتد”.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
بينما أكد المدير الفني لنادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، ايمانول الجواسيل، سعيه مع فريقه إلى إحداث مفاجأة في مباراة اليوم التي ستقام على ملعب كامب نو، وأضاف: “نشعر بشغف كبير، علينا أن نلعب بشخصية كبيرة، جميعنا لدينا هذه النية، سنرى إذا كنا قادرين على فعل هذا”.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20- 4- 2019
موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم
المباراة : برشلونة ضد ريال سوسييداد الأسبوع: 33
الملعب: ملعب الكامب نو
الحكم: بابلو غونزاليس فويرتيس
التوقيت: مساء اليوم السبت الموافق 20-4-2019 في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة
القنوات الناقلة للمباراة:
Idman Azerbaycan
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 2 FR
Ziggo Sport Select HD
Movistar+ Partidazo
LaLiga TV Bar
Eleven Sports 1 HD
Eleven Sports 1 Belgium
Eleven Sports 1 HD portugal
DAZN 1 HD
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