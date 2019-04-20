أب ينتزع صغيره من فكي كلب بأستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سيدني

كشفت وسائل إعلام محلية في أستراليا أن أبا تمكن من انتزاع طفله الصغير من بين فكي كلب أسترالي (دينجو) في جزيرة بشمال البلاد.

Advertisements

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية، سمع الأب بكاء الطفل عندما كان الكلب يسحبه من مخيم عائلته إلى الأدغال في جزيرة فريزر بمقاطعة كوينزلاند في وقت متأخر اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن المسعف بين دو تويت «استيقظ الوالدان على بكاء الطفل وسمعا صوته يذهب بعيدا عن سيارة التخييم»، بعدها ركض الأب خارج السيارة وانتزع طفله من الكلب وأسرع بإبلاغ أجهزة الطوارئ بعدما طارد العديد من كلاب الـ «دينجو».

وجرى إسعاف الطفل بالقرب من موقع الحادث، حيث أصيب بجرحين عميقين في رقبته وجروح أقل حدة في رأسه، ثم جرى نقله إلى المستشفى.