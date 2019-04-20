باحثون يطورون علاجا لمرض نادر يصيب الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ هانوفر

نجح باحثون أمريكيون في استعادة مناعة الجسم لدى أطفال ولدوا بعيب جسيم في الجهاز المناعي، مما أعطى الأطفال المصابين بما يعرف بـ «عوز المناعة المشترك» الجسيم الذي يصيب الصبغي X، القدرة على تكوين مختلف أنواع الخلايا المناعية.

ونشر الباحثون تحت إشراف إيولينا مامكارز، من مستشفى «سانت جود» لأبحاث الأطفال بمدينة ميمفيس، النتائج الموقتة لدراستهم التي راجعت عنصر الأمان وفعالية الفكرة، في العدد الأخير من مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» للأبحاث الطبية.

يذكر أن مرض «عوز المناعة المشترك» الجسيم هو مرض نادر يفتقد الأطفال المصابون به لنظام مناعي سليم، ويصيب هذا المرض طفلا من بين كل 50 ألف طفل حديث الولادة، تقريبا. وغالبا ما يموت المصابون في سنواتهم الأولى إذا لم يتلقوا العلاج المناسب.