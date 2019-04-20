نفوق مواشٍ في عواصف ثلجية بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خلفت العواصف الثلجية آلافا من القطعان النافقة في منطقة التبت غرب الصين، وكست العواصف الثلجية الطرقات بالثلوج. وأرسلت السلطات المحلية عددا من الأطباء البيطريين في محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات وفقا لما ذكره موقع Times Of India الإخباري.

ويعتمد سكان قرى التبت على الماشية بشكل كبير كالثيران والغنم والخرفان في أمور حياتهم، ويحاول العمال إزالة الثلوج من الطرق؛ لتأمين إيصال الإمدادات للمنطقة، وتسببت قوة الرياح في تعقيد المهمة.