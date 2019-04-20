مصرع صبي بعضة جمل في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي صبي في الخامسة عشرة من عمره مصرعه بعد عضة جمل في الهند، وفقا لموقع Times Now الهندي للأخبار.
ووقعت الحادثة خلال احتفال سنوي ديني أقيم في مدينة بارباني بالهند، وذلك عندما عض الجمل رقبة الصبي بعد قيام الصبي بسحب حبل مربوط على رقبة الجمل باستمرار كنوع من التسلية. وأحدثت عضة الجمل تمزقا في رقبة الصبي أدت إلى وفاته، وسببت الحادثة حالة من الفزع بين الحاضرين، وجرى تحويل الجمل ومالكه إلى الشرطة.
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