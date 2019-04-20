السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين انتقد المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن نقص اللياقة البدنية لدى كثير من الجنود الشباب، مقارنة بأقرانهم قبل 20 عاما. Advertisements وقال تسورن في تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية المقرر صدورها اليوم «الجنود الشباب بحاجة إلى مراحل تأقلم أطول للوصول إلى المستوى الرياضي المطلوب للقوات». وذكر تسورن أن الجيش الألماني طور لذلك برنامجا رياديا مدته أربعة أسابيع لجعل الجنود الجدد لائقين بدنيا، قبل البدء بمهام تتطلب مجهودا بدنيا أكثر صعوبة. وقال تسورن «البرنامج يسير على نحو ممتاز، وأثبت جدارته، كما يساهم في زيادة اللحمة بين الجنود كفريق».



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كانت هذه تفاصيل خبر قبل 20 عاما.. الجنود الألمان أفضل لياقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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