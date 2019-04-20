السعودية | قصة سعودي تحدى جبلاً في الطائف بدراجة هوائية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم تجاوزه العقد الخامس من عمره، إلا أن المواطن السعودي، ناصر البقمي، أصر على صعود جبال الهدا في الطائف غرب السعودية، بدراجته الهوائية.
وقد نجح في هذا التحدي، ووصل بساعتين ونصف إلى أعلى قمة جبل الكر قاطعاً رحلة وصفها بالجميلة.
وفي حديثه للعربية.نت، قال ناصر الذي يهوى ركوب الدراجات الهوائية: "فكرت كثيراً في صعود جبل الكر عبر دراجتي الهوائية، ورغم تخوفي الشديد من هذه التجربة، فإنني استطعت ولله الحمد تجاوز هذه المخاوف وصعدت أعلى القمة".
وأضاف: "كانت نقطة الانطلاق قبل بداية جبل الكر بعشرة كلم، حيث أجريت عملية التسخين إلى أن وصلت إلى بداية الجبل، وأكملت طريقي متوجهاً إلى الأعلى".
هتافات تشجيع
وتابع قائلاً: "أثناء صعودي تفاجأت بهتافات تشجيعية وعبارات تحفيزية من المارة، كما أصر عدد من الشباب على إعطائي المياه أثناء الرحلة".
كما أكد بادرة الدعم تلك من قبل شباب لا يعرفهم، أدخلت الفرحة والسرور إلى قلبه، وكانت محفزاً لإكمال الرحلة.
إلى ذلك، استعاد البقمي في معرض حديثه مع العربية.نت ذكريات طفولته، حين حصل على أول دراجة هوائية في حياته، وكان حينها لا يتجاوز الثامنة من عمره، وبدأ يتسابق بها مع أقرانه في الحي.
وأوضح البقمي أنه يمارس تمارين اللياقة وركوب الدراجة والسباحة منذ 11 عاما في نادٍ متخصص.
كما أشار إلى أنه التحق منذ عام بفريق مشاة مكة وفريق قامات لصعود الجبال "هاكينج"، وقبل عامين التحق بنادي دراج الشرائع، وانخرط معهم في التمارين وتقوية العضلات والتهيئة.
إلى ذلك، شارك مع الفريق في اليوم العالمي للسكري، واليوم العالمي للكلى، وعدد من الفعاليات.
وأكد أن رياضة الدراجة الهوائية تعزز صحة الجسم، وتقوي العضلات، كما لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، فالدراجة الهوائية تخفض مستويات الدهون في الجسم، وتحمي الجسم من الإصابة بالأمراض، وتحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون.
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