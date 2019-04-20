السعودية | بالصور.. برد في عز الربيع جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. برد في عز الربيع جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد مركز "بللسمر" التابع لمنطقة عسير، جنوب السعودية، أمطاراً متوسطة وغزيرة، الجمعة، صاحبها زخات من البرد كست المساحات الخضراء بياضاً.

كما أدى تساقط الأمطار إلى سيول بعض الأودية والشلالات الجبلية.

ورصدت "العربية.نت" بالصور طبيعة المكان الخلابة في قرية "آل عبيد" جنوب بللسمر، الذي تحول إلى لوحة بديعة، تعكس جمال الطبيعة في القرية الوادعة.

إلى ذلك أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مواتية اليوم السبت لهطول أمطار رعدية على منطقة عسير.