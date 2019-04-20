القوات البرية – وظائف القوات البرية 1440 رجال | جدارة الخدمة المدنية لتقديم وظائف القوات...

نستعرض معكم زوارنا الكرام أهم الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية حيث نتابع ما أعلنته قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توافر عدد من وظائف القوات البرية المشمولة بسلم الموظفين العام بعدد من المناطق.

نتابع مع حضراتكم أولا بأول وظائف القوات البرية 1440 الملكية المعلن عنها بالإضافة لتوضيح رابط تقديم القوات البرية توظيف عبر جدارة الخدمة المدنية وموعد التقديم والشروط الخاصة بالقوات البرية.

القوات البرية

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توافر عدد 124 وظيفة من الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق والتي ترغب في شغلها بواسطة الكوادر السعودية (رجال)

وظائف القوات البرية

يتم التقديم على وظائف القوات البرية الملكية السعودية من خلال الآتي:

يتم الدخول على نظام التوظيف جدارة للتأكد من صحة جميع البيانات وفي حالة اكتشاف اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتم دراسته من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وفي حالة صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية على أن يتم استبعاد الطلب الغير مطابق في حال الترشيح.

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يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان عبر التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ويتم حفظ الطلب.

تقديم وظائف القوات البرية 1440

يتم التقديم للوظائف يوم الأحد الموافق 1440/8/16 على أن يتم انتهاء موعد التقديم في الخميس الموافق 1440/8/20

التقديم عبر رابط جدارة الخدمة المدنية

يتم التقديم للوظائف عبر هذا الرابط من هنا

للاطلاع على مزيد من المعلومات رجى زيارة الرابط التالي من هنا