، صفعة جديدة على وجه الحوثي .. تدمير "كهف" للطائرات دون طيار بصنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - عملية نوعية لـ "التحالف" .. و"المالكي": لن نسمح لهم باستخدام مثل هذه القدرات

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، استهداف وتدمير (كهف) لتخزين الطائرات دون طيار بصنعاء يتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً بدار الرئاسة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت -فجر اليوم- عند الساعة (3:40) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات دون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، ويقع الهدف الذي تم تدميره في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة التي استولت عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح "المالكي"؛ أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م)، (09 فبراير 2019م)، (23 مارس 2019 م)، (10 أبريل 2019م) التي تم تنفيذها من قِبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات دون طيار التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات دون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكّد "المالكي"؛ أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر، في الوقت الذي تستخدم فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية، وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل: ورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية ، ورش تركيب وتفخيخ الطائرات دون طيار، ورش صناعة الألغام والعبوات المبتكرة، وأيضاً تخزين الأسلحة بأنواعها، في محاولة لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية في انتهاكٍ واضحٍ وصريحٍ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.