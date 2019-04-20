، "مدني الباحة" يحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعدية حتى الساعة 9 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

وذكرت أن الحالة تشمل: "مدينة الباحة، محافظات المندق، وبلجرشي، والعقيق، والمخواة والأجزاء المجاورة لها"، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

