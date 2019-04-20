، وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمن تتوفر لديهم المؤهّلات العلمية والخبرات حسب المسمّيات

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غدًا، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية "رجال"، وعدد من الوظائف الصحية "رجال - نساء"، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر "رجال - نساء"، في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها؛ من خلال المسابقة الوظيفية لمن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات، ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، إلى التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم.

وشدّدت على ضرورة إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

ويستمرّ استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم الخميس 20 - 8 - 1440هـ.