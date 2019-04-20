، حلولها مبتكرة .. "البحري" أفضل مشغّل سفن للعام في "شيب – تك 2019" ،

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حصدت "البحري"؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، جائزة "أفضل مشغّل سفن للعام"، وذلك خلال النسخة العاشرة من "جوائز شيب-تك" لعام 2019، التي أقيمت في دبي على هامش مؤتمر "شيب - تك 2019" الدولي المتخصص في قطاع النقل البحري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن علي الدبيخي؛ بهذه المناسبة: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل مشغّل سفن للعام" من منظمة "شيب - تك" البحرية العالمية؛ الأمر الذي يعيد التأكيد على قدراتنا على تقديم خدمات وحلول مبتكرة ومستويات أداء استثنائية. ومن خلال تركيزها وجهودها الدؤوبة في اعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات في القطاع، فقد اكتسبت (البحري) سمعة مرموقة في قطاع النقل البحري في المنطقة لالتزامها بالابتكار والتميز".
وأضاف "الدبيخي": "نيابة عن شركة البحري، أود أن أعرب عن خالص امتناني لعملائنا الذين استمروا في دعمنا وتحفيزنا على الابتكار وتكثيف جهودنا لتقديم حلول رائدة من شأنها أن تحدث تأثيراً جذرياً على قطاع الخدمات اللوجستية البحرية".
وتسلّم الجائزة نيابة عن شركة البحري نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لدى قطاع البحري للنفط هشام بن ناصر النغيمش؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني دبي يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، بحضور نخبة من رواد القطاع وكبار التنفيذيين وممثلين عن كبريات الشركات الإقليمية والدولية.
يُذكر أنه يتم تكريم مساهمات شركة البحري في قطاع النقل البحري الإقليمي والعالمي بشكل مستمر، إذ كانت الشركة قد فازت خلال عام 2018 بـ 11 جائزة، بما في ذلك "أفضل شركة نقل للعام" و"أفضل شركة لإدارة السفن للعام" ضمن جوائز "ماريتايم ستاندرد"، و"أفضل ناقل للبضائع الضخمة" ضمن جوائز "غلوبال فريت"، و"أفضل إستراتيجية لتطوير الكفاءات" ضمن جوائز "بيئة العمل المستقبلية"، وجائزة "توباز" للتميز في قطاع الخدمات اللوجستية ضمن جوائز "قائمة لويدز لجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا"، إلى جانب غيرها من الجوائز المرموقة.
كما تستمر "البحري" في المضي قدماً وفقاً لإستراتيجيات النمو طويلة الأمد التي تتبعها، وتعمل على توسيع حضورها في الأسواق الرئيسة وتعزيز أسطولها وتقديم خدمات وحلول جديدة لتلبية تطلعات العملاء والمساهمين ومنحهم قيمة إضافية.
حلولها مبتكرة .. "البحري" أفضل مشغّل سفن للعام في "شيب – تك 2019"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-20
حصدت "البحري"؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، جائزة "أفضل مشغّل سفن للعام"، وذلك خلال النسخة العاشرة من "جوائز شيب-تك" لعام 2019، التي أقيمت في دبي على هامش مؤتمر "شيب - تك 2019" الدولي المتخصص في قطاع النقل البحري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن علي الدبيخي؛ بهذه المناسبة: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل مشغّل سفن للعام" من منظمة "شيب - تك" البحرية العالمية؛ الأمر الذي يعيد التأكيد على قدراتنا على تقديم خدمات وحلول مبتكرة ومستويات أداء استثنائية. ومن خلال تركيزها وجهودها الدؤوبة في اعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات في القطاع، فقد اكتسبت (البحري) سمعة مرموقة في قطاع النقل البحري في المنطقة لالتزامها بالابتكار والتميز".
وأضاف "الدبيخي": "نيابة عن شركة البحري، أود أن أعرب عن خالص امتناني لعملائنا الذين استمروا في دعمنا وتحفيزنا على الابتكار وتكثيف جهودنا لتقديم حلول رائدة من شأنها أن تحدث تأثيراً جذرياً على قطاع الخدمات اللوجستية البحرية".
وتسلّم الجائزة نيابة عن شركة البحري نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لدى قطاع البحري للنفط هشام بن ناصر النغيمش؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني دبي يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، بحضور نخبة من رواد القطاع وكبار التنفيذيين وممثلين عن كبريات الشركات الإقليمية والدولية.
يُذكر أنه يتم تكريم مساهمات شركة البحري في قطاع النقل البحري الإقليمي والعالمي بشكل مستمر، إذ كانت الشركة قد فازت خلال عام 2018 بـ 11 جائزة، بما في ذلك "أفضل شركة نقل للعام" و"أفضل شركة لإدارة السفن للعام" ضمن جوائز "ماريتايم ستاندرد"، و"أفضل ناقل للبضائع الضخمة" ضمن جوائز "غلوبال فريت"، و"أفضل إستراتيجية لتطوير الكفاءات" ضمن جوائز "بيئة العمل المستقبلية"، وجائزة "توباز" للتميز في قطاع الخدمات اللوجستية ضمن جوائز "قائمة لويدز لجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا"، إلى جانب غيرها من الجوائز المرموقة.
كما تستمر "البحري" في المضي قدماً وفقاً لإستراتيجيات النمو طويلة الأمد التي تتبعها، وتعمل على توسيع حضورها في الأسواق الرئيسة وتعزيز أسطولها وتقديم خدمات وحلول جديدة لتلبية تطلعات العملاء والمساهمين ومنحهم قيمة إضافية.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
11:31 AM
"الدبيخي": جائزة تؤكّد قدراتنا على تقديم خدمات استثنائية واعتماد التكنولوجيا
حصدت "البحري"؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، جائزة "أفضل مشغّل سفن للعام"، وذلك خلال النسخة العاشرة من "جوائز شيب-تك" لعام 2019، التي أقيمت في دبي على هامش مؤتمر "شيب - تك 2019" الدولي المتخصص في قطاع النقل البحري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن علي الدبيخي؛ بهذه المناسبة: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل مشغّل سفن للعام" من منظمة "شيب - تك" البحرية العالمية؛ الأمر الذي يعيد التأكيد على قدراتنا على تقديم خدمات وحلول مبتكرة ومستويات أداء استثنائية. ومن خلال تركيزها وجهودها الدؤوبة في اعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات في القطاع، فقد اكتسبت (البحري) سمعة مرموقة في قطاع النقل البحري في المنطقة لالتزامها بالابتكار والتميز".
وأضاف "الدبيخي": "نيابة عن شركة البحري، أود أن أعرب عن خالص امتناني لعملائنا الذين استمروا في دعمنا وتحفيزنا على الابتكار وتكثيف جهودنا لتقديم حلول رائدة من شأنها أن تحدث تأثيراً جذرياً على قطاع الخدمات اللوجستية البحرية".
وتسلّم الجائزة نيابة عن شركة البحري نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لدى قطاع البحري للنفط هشام بن ناصر النغيمش؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني دبي يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، بحضور نخبة من رواد القطاع وكبار التنفيذيين وممثلين عن كبريات الشركات الإقليمية والدولية.
يُذكر أنه يتم تكريم مساهمات شركة البحري في قطاع النقل البحري الإقليمي والعالمي بشكل مستمر، إذ كانت الشركة قد فازت خلال عام 2018 بـ 11 جائزة، بما في ذلك "أفضل شركة نقل للعام" و"أفضل شركة لإدارة السفن للعام" ضمن جوائز "ماريتايم ستاندرد"، و"أفضل ناقل للبضائع الضخمة" ضمن جوائز "غلوبال فريت"، و"أفضل إستراتيجية لتطوير الكفاءات" ضمن جوائز "بيئة العمل المستقبلية"، وجائزة "توباز" للتميز في قطاع الخدمات اللوجستية ضمن جوائز "قائمة لويدز لجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا"، إلى جانب غيرها من الجوائز المرموقة.
كما تستمر "البحري" في المضي قدماً وفقاً لإستراتيجيات النمو طويلة الأمد التي تتبعها، وتعمل على توسيع حضورها في الأسواق الرئيسة وتعزيز أسطولها وتقديم خدمات وحلول جديدة لتلبية تطلعات العملاء والمساهمين ومنحهم قيمة إضافية.
، حلولها مبتكرة .. "البحري" أفضل مشغّل سفن للعام في "شيب – تك 2019" ،
المصدر : الخليج 365
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