، الأرصاد تنبّه 6 مناطق.. رياح وغبار وأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات بينها العاصمة وتستمر للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات صباحية لمناطق: مكة المكرّمة، ونجران، وجازان، والباحة، وعسير، والرياض؛ من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، بالإضافة لهطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة في البعض الآخر.

ونبّهت الأرصاد مناطق جازان وعسير والرياض، فيما كان تنبيه مكة المكرمة متقدمًا من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة جازان بيش والدرب والطريق الساحلي الواصل إلى منطقة جازان، وتبدأ من التاسعة صباحًا وتستمر للسادسة مساء، فيمل تشمل في عسير: بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ في العاشرة صباحًا وتستمر للسابعة مساء.

وفي الرياض تشمل الحالة: العاصمة الرياض والزلفي والمجمعة والمزاحمية والخرج والأفلاج ووادي الدواسر والدوادمي وحوطة بني تميم والقويعية والأجزاء المجاورة، وتبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء، فيما يشمل التنبيه المتقدم لمكة المكرمة كلًّا من: الليث والقنفذة والطريق الساحلي، وتبدأ في الثانية ظهرًا وتنتهي في السادسة مساء.

وشمل تنبيه الأرصاد مناطق: نجران وجازان والباحة وعسير، من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الأولى، إلى هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في المناطق الثلاث الأخرى.

وتشمل الحالة في نجران كلًّا من: نجران وخباش وحبونا وبدر الجنوب وشرورة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء، فيما تشمل في جازان: جيزان وفيفا والعارضة والدائر وأبوعريش وأحد المسارحة وهروب والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ في العاشرة وتنتهي في التاسعة مساء.

وفي الباحة تشمل الحالة: الباحة وبلجرشي والعقيق والمخواة والمندقّ والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء.

وفي عسير تشمل الحالة كلًّا من: أبها وبيشة وخميس مشيط والنماص ومحايل وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء.