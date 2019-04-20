، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربها ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربها، كما لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-20
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربها، كما لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:20 AM
فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد للرياض
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربها، كما لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وغربها ،
المصدر : الخليج 365
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