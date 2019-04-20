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بدأ المصريون، اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية بعدة مواد؛ بينها ما قد يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وبحسب "رويترز" يحقّ لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.
وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري الرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.
مصر.. بدء التصويت على التعديلات الدستوريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
بدأ المصريون، اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية بعدة مواد؛ بينها ما قد يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وبحسب "رويترز" يحقّ لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.
وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري الرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
12:30 PM
وافق عليها "النواب" وتسمح للسيسي بالبقاء حتى 2030
بدأ المصريون، اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية بعدة مواد؛ بينها ما قد يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وبحسب "رويترز" يحقّ لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.
وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري الرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.
، مصر.. بدء التصويت على التعديلات الدستورية ،
المصدر : الخليج 365
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