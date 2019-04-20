، مصر.. بدء التصويت على التعديلات الدستورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق عليها "النواب" وتسمح للسيسي بالبقاء حتى 2030

بدأ المصريون، اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية بعدة مواد؛ بينها ما قد يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

وبحسب "رويترز" يحقّ لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري الرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.

