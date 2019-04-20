، باكستان تحتج على طهران بشدة بعد مقتل 14 من جنودها ،

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قدّمت باكستان احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران من جرّاء مقتل 14 من جنودها إثر هجومٍ نفّذته مجموعة مسلحة تُوجد معاقلها في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أنه تمّ تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ إيران إجراءً ضدّ المنظمة المسلحة التي تقف وراء مقتل 14 جندياً باكستانياً تمّ إنزالهم بالقوة من حافلتهم وقُتلوا بالرصاص على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غربي باكستان الخميس الماضي.
وقال البيان: باكستان شاركت إيران مراراً معلومات استخباراتية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، لكن إيران لم تتخذ أيّ إجراءٍ ضدّها.
وأضاف: المعلومات التي قدّمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.
باكستان تحتج على طهران بشدة بعد مقتل 14 من جنودهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-20
قدّمت باكستان احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران من جرّاء مقتل 14 من جنودها إثر هجومٍ نفّذته مجموعة مسلحة تُوجد معاقلها في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أنه تمّ تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ إيران إجراءً ضدّ المنظمة المسلحة التي تقف وراء مقتل 14 جندياً باكستانياً تمّ إنزالهم بالقوة من حافلتهم وقُتلوا بالرصاص على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غربي باكستان الخميس الماضي.
وقال البيان: باكستان شاركت إيران مراراً معلومات استخباراتية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، لكن إيران لم تتخذ أيّ إجراءٍ ضدّها.
وأضاف: المعلومات التي قدّمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
12:27 PM
خلال هجوم مسلح نفّذته مجموعة تُوجد معاقلها في إيران
قدّمت باكستان احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران من جرّاء مقتل 14 من جنودها إثر هجومٍ نفّذته مجموعة مسلحة تُوجد معاقلها في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أنه تمّ تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ إيران إجراءً ضدّ المنظمة المسلحة التي تقف وراء مقتل 14 جندياً باكستانياً تمّ إنزالهم بالقوة من حافلتهم وقُتلوا بالرصاص على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غربي باكستان الخميس الماضي.
وقال البيان: باكستان شاركت إيران مراراً معلومات استخباراتية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، لكن إيران لم تتخذ أيّ إجراءٍ ضدّها.
وأضاف: المعلومات التي قدّمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.
، باكستان تحتج على طهران بشدة بعد مقتل 14 من جنودها ،
المصدر : الخليج 365
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