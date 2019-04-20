، ماذا تفعل 6 ملايين يورو و351 ألف دولار في مقر البشير؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد دهم القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية مقر إقامته

دهم فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية السودانية، اليوم السبت، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضحت صحيفة "الرأي العام" السودانية، أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلّف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبدالله محمود؛ قوله إن النيابة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود؛ بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المادتين 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

والجمعة، صعّد منظمو الاحتجاج في السودان دعواتهم لانتقالٍ سريعٍ للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلاً من المجلس العسكري.

وواصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيس خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضدّ حكم البشير الذي دام 30 سنة.