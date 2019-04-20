، "دبلوماسية يمنية": تعنُّت الانقلابيين تجاه "اتفاق ستوكهولم" يحد من فرص السلام ،

قالت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي: إن رفض وتعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.
وطالبت السفيرة الطوقي خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتّاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدمًا بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل الجهود الحكومية اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
"دبلوماسية يمنية": تعنُّت الانقلابيين تجاه "اتفاق ستوكهولم" يحد من فرص السلاموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-20
قالت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي: إن رفض وتعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.
وطالبت السفيرة الطوقي خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتّاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدمًا بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل الجهود الحكومية اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
11:32 AM
طالبت بتكاتف الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة وتعزيز المسار السلمي
قالت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي: إن رفض وتعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.
وطالبت السفيرة الطوقي خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتّاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدمًا بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل الجهود الحكومية اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
، "دبلوماسية يمنية": تعنُّت الانقلابيين تجاه "اتفاق ستوكهولم" يحد من فرص السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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