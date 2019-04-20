عقوبة لبس السراويل القصيرة في الأسواق وتشغيل الموسيقى في السيارات بصوت مرتفع 5 آلاف ريال

أكد أمين عام “ذوق” الجمعية السعودية للذوق العام خالد الصفيان أن العقوبات التي تم تحديدها على لائحة المحافظة على الذوق العام 5 آلاف ريال لم توضع إلا بعد دراسات مستفيضة من قِبَل اللجنة التي حملت مقترح ملف الذوق العام في مجلس الشورى؛ وبذلك وضعت الأطر المنظمة والغرامات وفق دراسة ومقارنات لمثل هذه الحالات؛ فهنا تكمن قناعتنا بأنها ستكون كفيلة بردع الخادشين والمتجاوزين على الذوق العام.

وقال الصفيان أن أي شخص يعرّض نفسه للعقوبات إذا استخدم الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام؛ من خلال الهواتف أو البرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد في السيارات بصوت مرتفع والأفلام و لبس السراويل القصيرة، أو التنكر بكافة صوره، أو إطلاق عبارات خادشة أو عنصرية. كما أن ممارسة أي صورة من صور المضايقات أو التحرش بالمارة ومستخدمي الطرق أو المرافق العامة يُعد مخالفة يتعرض مرتكبوها للعقوبات .