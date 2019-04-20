بالفيديو: يُوضح كيف سيعمل نظام تتبع الشاحنات الذي بدأت هيئة النقل العام في تطبيقه‎

بدأت هيئة النقل العام مطلع شهر أبريل الجاري إلزام مختلف الناقلين في المملكة بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في السعودية، في خطوة تأتي ضمن توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وتتيح التقنية التي تفعل عن طريق تركيب جهاز تتبع في الشاحنة يرتبط بغرفة عمليات تابعة للهيئة، مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها؛ الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على الطرق.

وتهدف الخدمة إلى معرفة الأوزان الحقيقية للشاحنات قياساً بقدرة التحمل التصميمية للطرق، وتنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ومراقبة السرعات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، وسهولة تحديد موقع الشاحنة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.