نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الهزازي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان- اليوم-، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل رقيب محمد بن حسين علي هزازي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي اُستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبّر نائب أمير منطقة جازان، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. فيما عبَّر ذوو الشهيد هزازي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.