شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بجورجيا: سريان جوازي سفر «مها ووفاء» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين "مها ووفاء" اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا سارية المفعول. وقالت السفارة في بيان لها: "إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة".

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