شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تغلق مجمعًا طبيًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت وزارة الصحة، مجمعًا طبيًا في الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية بعد ضبط مخالفات جسيمة. وأوضحت الوزارة، أن العقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة نحو سنتين بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

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