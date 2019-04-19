خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الجيبوتي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جيبوتي) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برسالة خطية للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برسالة خطية للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية. وقام بتسليم الرسالة اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.



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