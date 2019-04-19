

القاهرة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة مطروح اليوم محاولة تسلل 32 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

// انتهى //

21:20ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات المصرية تحطب محاولة تسلل 32 شخصًا إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.