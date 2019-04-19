السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد " هزازي "



احد المسارحةً ١٤ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ١٩ أبريل ٢٠١٩م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل رقيب محمد بن حسين علي هزازي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

وعبّر سمو نائب أمير منطقة جازان " ،عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما عبر ذوو الشهيد "هزازي " عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

//انتهى//

21:20ت م

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