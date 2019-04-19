السعودية | خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:44 مساءً, 19 أبريل 2019 م المناطق - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

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