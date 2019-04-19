شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.9 مليون مخالف وترحيل 750 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 2987317 مخالفًا.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 50388 شخصاً، 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2135 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3697 شخصاً.

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أما إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغوا 1227 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1177 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 50.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 9818 وافداً مخالفاً، منهم 1995 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 443210 مخالفين، وإحالة 405806 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 507042 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 750504 مخالفاً.