شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.9 مليون مخالف وترحيل 750 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 50388 شخصاً، 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2135 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3697 شخصاً.
أما إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغوا 1227 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1177 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 50.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 9818 وافداً مخالفاً، منهم 1995 امرأة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 443210 مخالفين، وإحالة 405806 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 507042 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 750504 مخالفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 2.9 مليون مخالف وترحيل 750 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.