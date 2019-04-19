إقالة وكيل وزارة الإعلام السوداني بعد تعيينه بـ24 ساعة

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، مسؤولًا رفيعًا بعد تعيينه بـ24 ساعة فقط، وذلك بعد جدل بسبب “انتماءات” هذا المسؤول.

وبحسب صحيفة “الجريدة”، قال البرهان للصحيفة: إنه أقال عبدالماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، وكشف أنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه.

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وأكد البرهان أن المجلس العسكري جاء “من أجل الشعب وإكمال متطلبات ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة”.

وكان إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان المخلوع، قد أوكل إلى هارون الإشراف على المجلس الوطني، إضافة إلى تسميته ناطقًا رسميًّا باسم المجلس.

وكان هارون يشرف على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس ويقدم المشورة لرئيسه، فيما يخص التغطية الإعلامية للجلسات والأنشطة التي تدور في أروقته.