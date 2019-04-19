مستشار وزير الطاقة: سوق النفط ستتوازن هذا العام

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مستشار وزير الطاقة إبراهيم المهنا، اليوم الجمعة، أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام.

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وقال المهنا خلال قمة للنفط في باريس: “هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق”، بحسب ما نقلت “العربية”.

واتفقت مجموعة أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.