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مستشار وزير الطاقة: سوق النفط ستتوازن هذا العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مستشار وزير الطاقة إبراهيم المهنا، اليوم الجمعة، أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام.
وقال المهنا خلال قمة للنفط في باريس: “هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق”، بحسب ما نقلت “العربية”.
واتفقت مجموعة أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
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