تركي بن طلال يختتم جولاته بمحافظات غرب عسير بمعدل 10 ساعات يوميًّا

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - رجال ألمع

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أن راحة متابعات الخليج 365 من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقھا قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الأمير تركي بن طلال قد بدأ جولاته التفقدية على محافظات غرب المنطقة إنفاذًا لتوجيهات القيادة مطلع الأسبوع بمحافظة المجاردة ثم بارق والبرك ومحايل عسير، واختتم زياراته بمحافظة رجال ألمع بمعدل 10 ساعات يوميًّا؛ وذلك من أجل الالتقاء بالمواطنين والاستماع عن قرب إلى تطلعاتهم وما يطمحون إلى توفيره من كافة الخدمات والتعرف على احتياجاتهم.

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والتقى أمير عسير بمحافظ رجال ألمع ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي بمسرح إدارة التعليم؛ وبحث المشاريع التعليمية، حيث تم افتتاح 3 مشاريع في قطاع الحريضة والحبيل خلال العام المالي 2018، فيما يتم متابعة 6 مشاريع تعليمية في قطاع الحبيل ورجال ألمع في طور الإنشاء ومشروع تعليمي في قطاع رجال ألمع في مراحل الاستلام، ومشروع كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة رجال ألمع ويتكون من (مبنى للقاعات ومبنى للمعامل ومبنى الخدمات المساندة والمبنى الإداري ومبنى الأستوديوهات وحضانة وروضة ووحدة صحية) ونسبة الإنجاز تقريبًا 80%.

وأوضح الأمير تركي بن طلال أن العمل جارٍ في المراحل النهائية لمشروع إنشاء مستشفى رجال ألمع العام بسعة 200 سرير، ووصلت نسبة الإنجاز لما يقارب 85%، ومن المتوقع تشغيله في النصف الثاني من العام القادم والذي سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة وتقليل إحالة المرضى للمستشفيات المرجعية، وقد وجه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة إيصال الخدمات للمستشفى ومنها الطريق الرابط بين المستشفى وفرع الجامعة مرورًا بالطريق العام؛ لتفادي تأخر تشغيل المستشفى على أن تنتهي تلك الأعمال بنهاية شهر إبريل القادم.

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واطلع أمير عسير على مشاريع بلدية رجال ألمع بتحسين المشهد الحضري ضمن مبادرات أمانة عسير ويشمل مشروع تطوير وتأهيل وادي خريص (قرية رجال) والأسواق اليومية ومشروع تطوير الحدائق ومشروع إنشاء المركز الشبابي، ويتضمن أنشطة (ثقافية، رياضية، اجتماعية، ترفيهية)، وقد وجه باستقطاب الشباب والشابات وإشراكهم في العمل على مبادرات تحسين المشهد الحضري.

وفي قطاع الاتصالات أوضح الأمير تركي بن طلال أن الخطة المستقبلية للمحافظة تتمثل في خدمة النطاق العريض وخدمة الجيل الرابع، حيث ستشمل 50 قرية وتصل إلى 11 ألف منزل، وستبدأ التغطية التدريجية بعد ثلاثة أشهر من الآن، وستكتمل التغطية الشاملة في الربع الثالث من العام 2020، ويستفيد منها أكثر من 60 ألف ساكن، وتم خلال الزيارة الاجتماع باللجنة الأمنية ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على أبرز مقترحاتهم والتي من شأنها دفع عجلة التنمية في المحافظة وتطويرها.

كما استقبل الأمير تركي بن طلال المشايخ والنواب والأعيان وجمعًا من المواطنين بمقر المحافظة، مؤكدين أن السمة البارزة في هذا البلد المعطاء التكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب.