الان تتابع خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين إلى رئيسي الصومال وجيبوتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية. Advertisements وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية. وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

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