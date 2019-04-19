شكرا لقرائتكم خبر عن بن بادي: مُلتقى المؤسسات بوزير الحج يهدف لتذليل الصعوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تُطلق اللجنة التنفيذية باللجنة الوطنية للحج والعمرة برئاسة رئيس اللجنة مروان شعبان، ملتقى وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، بقطاع شركات وموسسات العمرة، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقه، ولجنة «تيسير»، وذلك في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي، أن الملتقى يهدف إلى تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها قطاع العمرة، حيث يتم خلاله عقد ورش عمل تشمل 6 محاور، بحضور مسؤولين من وزارة الحج، وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم التوصيات اللازمة لوزير الحج.

وسيبدأ عقد الورش من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، برعاية وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان، ثم يبدأ اللقاء المفتوح بوزير الحج عند الواحدة ظهراً وحتى الثالثة.