شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 8 كليات تقنية.. ورفع نسب القبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

رأس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك أمس (الخميس) في مقر المؤسسة بالرياض.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات، منها موافقة المجلس على تشغيل 8 كليات بمختلف مناطق المملكة، ورفع نسبة قبول الكليات التقنية لخريجي التعليم العام.

وناقش الاجتماع الحساب الختامي والتقرير السنوي للعام 1439/1440هـ، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما يتوافق مع المستجدات وأبرزها برامج تحقيق الرؤية، كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للعملية التدريبية.