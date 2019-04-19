، الجهات الأمنية تضبط معتلاً نفسيًّا صدم 7 مركبات بـ"كعكية" مكة ،

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ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على مواطن؛ قاد مركبته بشكل غير طبيعي، وقام بصدم 7 مركبات؛ ما أدى إلى تعرُّضها لتلفيات.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بقيام شخص في حالة غير طبيعية بصدم عدد ٧ مركبات بحي الكعكية.
وبعد انتقال دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة لموقع البلاغ تم ضبط المركبة، والتحفظ على الشخص، واتضح أنه مواطن يعاني اضطرابات نفسية؛ وعليه فقد تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم ملف القضية إلى شرطة الكعكية لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
الجهات الأمنية تضبط معتلاً نفسيًّا صدم 7 مركبات بـ"كعكية" مكةهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-19
ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على مواطن؛ قاد مركبته بشكل غير طبيعي، وقام بصدم 7 مركبات؛ ما أدى إلى تعرُّضها لتلفيات.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بقيام شخص في حالة غير طبيعية بصدم عدد ٧ مركبات بحي الكعكية.
وبعد انتقال دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة لموقع البلاغ تم ضبط المركبة، والتحفظ على الشخص، واتضح أنه مواطن يعاني اضطرابات نفسية؛ وعليه فقد تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم ملف القضية إلى شرطة الكعكية لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
09:12 PM
ملف القضية بقبضة رجال الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص
ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على مواطن؛ قاد مركبته بشكل غير طبيعي، وقام بصدم 7 مركبات؛ ما أدى إلى تعرُّضها لتلفيات.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بقيام شخص في حالة غير طبيعية بصدم عدد ٧ مركبات بحي الكعكية.
وبعد انتقال دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة لموقع البلاغ تم ضبط المركبة، والتحفظ على الشخص، واتضح أنه مواطن يعاني اضطرابات نفسية؛ وعليه فقد تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم ملف القضية إلى شرطة الكعكية لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، الجهات الأمنية تضبط معتلاً نفسيًّا صدم 7 مركبات بـ"كعكية" مكة ،
المصدر : الخليج 365
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