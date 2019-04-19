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تزينت جبال فيفاء الخضراء، بانهمار الأمطار الغزيرة عصر اليوم الجمعة، والتي شملت جميع أجزاء المحافظة.
وفي غضون ذلك، اعتلى البرق سماء فيفاء وارتفع معه صوت الرعد، وارتسمت ألوان قوس قزح بألوانها البديعة، لتضيف جمالاً آخر لجمال المدرجات والضباب والمطر.
ومع ساعات الغروب، تتسلل أشعة الشمس بين السُّحب وبين أوراق الأشجار، لينعكس ضوؤها على المدرجات الراوية بمياه الأمطار.
شاهد .. المطر يعانق جبال فيفاء في لحظات ممتعة تجذبك للمكوث أمامهاعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-04-19
تزينت جبال فيفاء الخضراء، بانهمار الأمطار الغزيرة عصر اليوم الجمعة، والتي شملت جميع أجزاء المحافظة.
وفي غضون ذلك، اعتلى البرق سماء فيفاء وارتفع معه صوت الرعد، وارتسمت ألوان قوس قزح بألوانها البديعة، لتضيف جمالاً آخر لجمال المدرجات والضباب والمطر.
ومع ساعات الغروب، تتسلل أشعة الشمس بين السُّحب وبين أوراق الأشجار، لينعكس ضوؤها على المدرجات الراوية بمياه الأمطار.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
08:41 PM
قوس قزح يزين السماء وأشعة الشمس تتسلل للمدرجات وقت الغروب
تزينت جبال فيفاء الخضراء، بانهمار الأمطار الغزيرة عصر اليوم الجمعة، والتي شملت جميع أجزاء المحافظة.
وفي غضون ذلك، اعتلى البرق سماء فيفاء وارتفع معه صوت الرعد، وارتسمت ألوان قوس قزح بألوانها البديعة، لتضيف جمالاً آخر لجمال المدرجات والضباب والمطر.
ومع ساعات الغروب، تتسلل أشعة الشمس بين السُّحب وبين أوراق الأشجار، لينعكس ضوؤها على المدرجات الراوية بمياه الأمطار.
، شاهد .. المطر يعانق جبال فيفاء في لحظات ممتعة تجذبك للمكوث أمامها ،
المصدر : الخليج 365
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