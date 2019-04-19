، "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: رياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والشرقية، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

كما تشهد منطقة تبوك حالة مماثلة باستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.