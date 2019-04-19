، "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: رياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية ،

- 1/2
- 2/2
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والشرقية، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
كما تشهد منطقة تبوك حالة مماثلة باستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: رياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-19
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والشرقية، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
كما تشهد منطقة تبوك حالة مماثلة باستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
08:40 PM
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والشرقية، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
كما تشهد منطقة تبوك حالة مماثلة باستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
، "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: رياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: رياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.