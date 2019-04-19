، الباطن يعزز حظوظه بالبقاء.. ويكسب القادسية بثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلَّب فريق الباطن الأول لكرة القدم على مستضيفه القادسية بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن الجولة ال،28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، وجاء القادسية في المركز الرابع عشر بـ27 نقطة.

افتتح كريستيان داكروز أول أهداف اللقاء في زمن الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء واضعًا الكرة في الزاوية اليسرى لحارس مرمى القادسية.

وفي الشوط الثاني، وعند الدقيقة الـ86، أضاف جوناثان الهدف الثاني للباطن إثر هجمة مرتدة، انتهت بتسديدة داخل شباك القادسية.