بالصور: حرس الحدود يخلي راكبة فرنسية جريحة على متن سفينة سياحية في البحر الأحمر

تمكّنت سفينة حرس الحدود (الليث)، التابعة لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة، أمس الخميس، من إخلاء مصابة فرنسية تبلغ من العمر ٨٥ عامًا، تعرّضت لكسر في إحدى ساقيها، من على متن سفينة ركاب سياحية متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن قادمة من مدينة صلالة في سلطنة عمان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، استقبل اتصالًا من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، يؤكّد تلقّيه رسالة إلكترونية من سفينة الركاب السياحية (COSTA LUMINOSA)، ترفع علم دولة إيطاليا، يفيد وجود راكبة من الجنسية الفرنسة تبلغ من العمر ٨٥ عامًا تعاني من كسر في إحدى ساقيها، ويرغب في عملية إخلاء طبي لها.

وأضاف: بعد تطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، اتضح أن السفينة تقع شمال غرب قطاع القحمة بمنطقة عسير، وتبحر باتجاه الشمال؛ حيث تم التواصل مع كابتن السفينة وإبلاغه بالتوجه إلى نقطة الالتقاء المحددة، وتكليف سفينة حرس الحدود (الليث) من قاعدة الأمير محمد بن نايف لملاقاتها، وإخلاء الراكبة المصابة.

واختتم المتحدث الرسمي بأنه تم تقديم المساعدة اللازمة للراكبة المصابة، والكشف عليها من قبل الطاقم الطبي، ثم نقلها إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف، ونقلت بسيارة إسعاف حرس الحدود المجهزة بطاقم طبي إلى المستشفى السعودي الألماني، بحضور الوكيل الملاحي، وإنهاء الإجراءات من قبل الجهات ذات الاختصاص، والسماح للسفينة بمواصلة رحلتها.