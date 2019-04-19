تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة للأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز مع أبنه الأمير الوليد. وظهر الأمير خالد وهو يجلس حزيناً ومتأثراً، بجوار سرير داخل مستشفى يستلقى عليه ابنه الأمير الوليد وهو في حالة أعياء، واثارت الصورة تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل، حيث دعو للأمير الوليد بالشفاء العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤثرة للأمير خالد بن طلال مع ابنه الأمير الوليد بالمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.