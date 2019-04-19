أكدت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر التزام المملكة وحرصها على تحقيق سلام دائم في اليمن. وكتبت الأميرة ريما في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” اليوم الجمعة: “كان من دواعي سروري أن أزور برفقة سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وفريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الموجود بالرياض للتعرف أكثر بالجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية” .

وأضافت الأميرة ريما : ” ولا تزال المملكة ملتزمة بخلق سلام دائم في اليمن”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من سفيرة المملكة في واشنطن بشأن السلام الدائم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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