أمانة عسير توجّه برفع المهملات من المنطقة الصناعية ومعالجة التشوّهات البصرية

أصدرت أمانة منطقة عسير، اليوم الجمعة، توجيهاتها؛ بإزالة كل المهملات ومعالجة التشوهات البصرية، وتوقيع الجزاءات المقررة بحق المخالفين.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الأمانة، إن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وجَّه بإزالة ورفع السيارات المهملة من المنطقة الصناعية، ومعالجة كل التشوهات البصرية فيها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

تأتي هذه التوجيهات في ضوء الحملات المكثفة، التي تشنها أمانة المنطقة؛ لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية، وتلك المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة.

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وفي إطار هذه التوجيهات، سوف تنظم الأمانة العديد من الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري.

ومن ضمن الحملات الأخرى، التي تقوم أمانة المنطقة بتنفيذها، تلك المتعلقة بالأغذية والأطعمة، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. وفي تعليق له بهذا الشأن، قال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود في هذا الإطار تأتي بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي، أن الأمانة رصدت الكثير من المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت، التي تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

من جهته، أوضح المدير العام للرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية، والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها؛ بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.