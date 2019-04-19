إنفوجراف.. «الصحة»: 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء العمرة

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، سبع نصائح للمنتهين من إجراء مناسك العمرة، يتوجّب اتباعها عند «الحلاقة» للوقاية من العدوى.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا يتضمّن ثلاثة تحذيرات يتوجب تجنّبها، وهي اختيار حلّاقي الطرق، واستخدام أدوات الآخرين، واستخدام الشبة، بينما أوضحت أربع ضرورات يتوجّب اتباعها؛ وهي: اختيار حلاق حائز على تصريح، وغسل يدي الحلاق، واستخدام أمواس جديدة، واستخدام الموسى مرة واحدة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أنّ الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجّلت إصدار خمسة ملايين و985 ألفًا و709 تأشيرة حتى أمس الخميس، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة خمسة ملايين و488 ألفًا و702 معتمر.

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وأضاف مؤشر العمرة الأسبوعي -الذي أطلقته الوزارة مع مطلع العام الهجري الحالي- أنّ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة بلغ 456 ألفًا و903 معتمرين، منهم 314 ألفًا و305 معتمرين في مكة المكرمة، و142 ألفًا و598 معتمرًا في المدينة المنورة، بينما سجّلت مغادرة خمسة ملايين و31 ألفًا و799 معتمرًا، بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

ويقيس مؤشر العمرة خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمال أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة.

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