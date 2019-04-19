بالصور.. «حرس الحدود» ينقذ سائحة فرنسية أصيبت في عرض البحر

تمكّنت قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، من إنقاذ سائحة فرنسية تعرضت ساقها للكسر، على متن سفينة سياحية إيطالية في البحر الأحمر، ويأتي هذا في إطار المهامّ الإنسانية التي يقوم بها رجال الحرس، إلى جانب واجباتهم الأخرى الموكولة إليهم.

وقالت قوات حرس الحدود -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنها أخلت راكبة فرنسية، تعرضت ساقها للكسر، أثناء تواجدها على متن سفينة سياحية إيطالية، كانت في مياه البحر الأحمر.

ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى، ولكن سبقتها حالات مشابهة، حيث تمكّنت قوات الحرس بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، الإثنين الماضي، من إنقاذ مواطن كويتي كان برفقة شخص هندي الجنسية تعطّل قاربهما في عرض البحر.

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وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بجميع مرتادي البحر، اتباع إجراءات السلامة، والتأكّد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

في الإطار ذاته، أنقذت قوات حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، في 6 إبريل الجاري، بحَّارًا فلبينيًّا تعرض لوعكة صحية حادّة، أثناء تواجده على متن سفينة في المياه الدولية؛ قادمة من إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بمصر، كما نجحت البحرية الملكية السعودية، بالتعاون مع حرس الحدود والجهات المشاركة، في إخلاء سفينة بضائع تعرضت لحريق غرب جزيرة فرسان بالبحر الأحمر، وإنقاذ من كانوا على متنها.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ مهامّ المملكة للاتفاقية الدولية؛ للبحث والإنقاذ البحريَّيْن لعام 1979، واستمرارًا للمهامّ الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود، ممثلةً في عمليات البحث والإنقاذ.