السعودية اليوم / مصرع 13 شخصًا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

لقي 13 شخصًا مصرعهم في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب شرقي جنوب أفريقيا إثر انهيار جدار داخل كنيسة في وقت متأخر أمس بعد أمطار غزيرة ورياح عاتية استمرت أيامًا.

وقال المتحدث باسم وكالات الطوارئ الطبية في المقاطعة روبرت ماكنزي اليوم إن 29 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطرة والطفيفة نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

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20:35ت م

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