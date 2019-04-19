السعودية اليوم / مركز ريادة بجامعة الملك فيصل يعقد لقاءه الأول مع القطاع الحكومي والخاص



الأحساء 14 شعبان 1440 هــ الموافق 19 أبريل 2019 م واس

عقد مركز ريادة الأعمال التابع لجامعة الملك فيصل أمس،لقاءه الأول مع المعنيين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في القطاعين الحكومي والخاص في محافظة الإحساء ، وذلك في قاعة القبة بالمحافظة .

وأكد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال كلمته باللقاء على أهمية الشراكة مع المجتمع المحيط بالجامعة مؤسسات وأفراد، وجهات حكومية وخاصة، في تحقيق هوية الجامعة المتمثلة في التركيز على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية بأبعادها المختلفة.

من جانبه عرض عميد التطوير وضمان الجودة ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة الدكتور مقبل العيدان أبعاد الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتي تشمل قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وما يرتبط بهما من قطاعات تشمل البيئة والمياه وسلاسل التوريد والطاقة والصحة والتقنية والسياحة.

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20:02ت م

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